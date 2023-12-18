أكبر عملية عبر الحدود.. الأردن يُحبط مخططًا لمسلحين قادمين من سوريا

أعلن الجيش الأردني اليوم الإثنين، أنّ عشرات المتسللين من سوريا عبروا حدوده ومعهم قاذفات صواريخ وألغام مضادة للأفراد ومواد ناسفة، فيما وصفه بأنه مخطط استهدف أمن المملكة لكن الجيش أحبطه.

وقالت قناة المملكة الرسمية إن الجيش فجّر سيارة مفخخة في أكبر عملية مسلحة عبر الحدود لتهريب أسلحة ومخدرات في السنوات القليلة الماضية.

إلى ذلك، أكد مصدر أردني مسؤول لـ “العربية/الحدث”، اليوم، القبض على 9 أشخاص بعد اشتباك مسلح على الحدود مع سوريا.

وكان أكد في وقت سابق، اليوم الإثنين، أن الاشتباكات مع مسلحين على الحدود مع سوريا مستمرة.

كما قال الناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين في مقابلة مع “العربية” في وقت سابق اليوم: “إن هناك حربًا تشنها قواتنا ضد العصابات والقوى التي تحاول تهريب المخدرات والأسلحة للأردن ولخارج حدود الأردن”.

وأكد أن الأردن يواجه قوة تريد أن تستهدف أمن واستقرار المتجمع الأردني بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح المبيضين أن الحرب على الواجهة الشمالية، ليست كما يشاع، فهذه الحرب دائرة قبل أحداث غزة ومنذ أعوام وذلك بسبب هبوط الاستقرار والأمن على الحدود مع سوريا، مؤكداً أن هذه مشكلة كبرى يحاول الأردن حلها ضمن سياق إقليمي.

وتابع: “أبلغنا إيران بضرورة وقف عمليات التهريب من قبل ميليشياتها بسوريا”.

كما بيّن أن آخر تواصل كان لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإيراني وكان هناك حديث عن موضوع تهريب المخدرات، وشدد على أن الأردن ضد هذه العمليات ويشدد على عدم مرور هذه الأسلحة والمخدرات التي للأسف كانت ضمن مناطق خاضعة للميليشيات الإيرانية.