"أكثر رؤساء إيران تطرفا".. إسرائيل تعلق على انتخاب إبراهيم رئيسي

علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، على انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران، خلفا لحسن روحاني.

ونددت الخارجية الإسرائيلية السبت بانتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، بدعوى أنه سيكون “أكثر رؤساء إيران تطرفا حتى الآن”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات: “بعد أن أملى الزعيم الأعلى بشكل فعال على الشعب الإيراني من يختاره، انتخب أقل من 50 في المئة من المواطنين الإيرانيين المؤهلين للتصويت رئيسا سيكون الأكثر تطرفا حتى الآن”.

وقال: “لقد استنكر المجتمع الدولي بشكل صائب جزار طهران إبراهيم رئيسي على دوره المباشر في إعدام أكثر من 30 ألف شخص خارج نطاق القضاء”.

وأضاف: “كشخصية متطرفة، ملتزمة بتحقيق تقدم سريع في برنامج إيران النووي العسكري، فإن انتخابه يوضح نوايا إيران الخبيثة الحقيقية، وينبغي أن يثير ذلك قلقا كبيرا لدى المجتمع الدولي”.

وكانت الداخلية الإيرانية أعلنت فوز رئيسي بنسبة 62% من أصوات المقترعين، في انتخابات تعد الأقل إقبالا على التصويت منذ انتصار الثورة الإيرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية، قالت اليوم السبت، إن الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي يجب أن يُحاكم بسبب تورطه في جرائم ضد البشرية وتصفية معارضين، واصفة فوز رئيسي برئاسة إيران بـ ”الذكرى المُرة“.