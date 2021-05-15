أكثر شخصيات النظام الإيراني دموية.. تعرف على أبرز مرشح للرئاسة

قالت مصادر إيرانية مطلعة، أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية المتشدد، “إبراهيم رئيسي” قدم أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، لافتةً إلى أنه يعتبر من بين أبرز المرشحين الرئاسيين حتى الآن، لا سيما وأنه من المرشحين الأقوياء لخلافة المرشد الاعلى، “علي خامنئي”.

ولفتت المصادر إلى أن “رئيسي” يعتبر من أكثر شخصيات النظام الإيراني دموية، لا سيما وانه يترأس الجهة المسؤولة عن إصدار أحكام الإعدام بحق المعتقلين الإيرانيين، مشيرةً إلى أنه من المتورطين في قضية الإعدامات الجماعية وفرق الموت، التي قتلت آلاف السجناء الإيرانيين عام 1988.

في ذات السياق، أوضحت المصادر أن “رئيسي” يتبنى آيديولوجيا معادية للوسط العربي ومتمسكة بالمشروع الفارسي، إلى جانب كونه أحد المقربين من “خامنئي”، ومن الشخصيات التي تحظى بدعم كبير من التيار المتشدد وطبقة رجال الدين، لافتةً إلى أن ترشح الرئيس الإيراني الأسبق، “محمود أحمدي نجاد” لن يؤثر على قوة “رئيسي”.

إلى جانب ذلك، شددت المصادر على أن “رئيسي” يحظى أيضاً بدعم الحرس الثوري، معتبراً في الوقت ذاته أن ترشيحه إلى منصب الرئاسة قد يخلط الكثير من الأوراق الانتخابية، كما أنه قد يؤثر على حظوظ المرشحين من خلفية عسكرية.