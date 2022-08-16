أكثر من المتوقَّع.. ارتفاع إنتاج المصانع الأميركية في تموز

ارتفع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو تموز، مما يشير إلى قوة كامنة في قطاع الصناعات التحويلية على الرغم من تراجع في ثقة الشركات.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الثلاثاء 16 آب إن إنتاج المصانع ارتفع 0.7 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاض بلغ 0.4 في يونيو حزيران.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن الإنتاج سيرتفع 0.2 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، زاد إنتاج المصانع الأميركية 3.2 بالمئة في يوليو تموز.

وما زال قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.9 بالمئة من الاقتصاد الأميركي، يلقى دعمًا من طلب قوي على السلع حتى مع تحول الإنفاق تدريجيا إلى الخدمات.