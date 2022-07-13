قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن أكثر من تسعة ملايين شخص عبروا الحدود من أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

وأظهر الإحصاء الصادر عن المفوضية اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل عبور تسعة ملايين و136006 أشخاص في المجمل الحدود منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أفاد‭ ‬ الثلاثاء بأن أكثر من خمسة آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، مضيفا أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي لديها العشرات من مراقبي حقوق الإنسان في الجمهورية السوفيتية السابقة، في تحديثها الأسبوعي إن 5024 شخصا قتلوا وأُصيب 6520 آخرون.

الأطفال القتلى

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا المتواصل ما يقارب من خمسة أشهر في مقتل 347 طفلا وإصابة المئات.

وفي منشور على “تلغرام”، الأحد، قال مكتب المدعي العام الأوكراني إن حوالي 347 طفلاً قتلوا وأصيب 648 أخرين منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

ونقل موقع “نيو فويس أوف أوكرين”، عن مكتب المدعي العام الأوكراني قوله إن تلك الأرقام “ليست نهائية”، مرجحا “ارتفاع أعداد الضحايا”.