أكثر من مليار دولار.. الملك تشارلز يمنح أرباح شركته كراون إستيت "للصالح العام"

أخبر الملك تشارلز الحكومة البريطانية أنه يرغب في أن تذهب زيادة متوقعة لصالح شركته (كراون إستيت) من عائد صفقة تأجير مزرعة رياح بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) سنويا “للصالح العام الأوسع” بدلا من العائلة المالكة.

وبموجب اتفاقات أعلن عنها اليوم الخميس، ستؤجر شركة (كراون إستيت) المملوكة للعائلة المالكة مواقع لإقامة ستة مشاريع رياح بحرية جديدة قادرة على توليد ما يكفي من الكهرباء الخضراء لتشغيل أكثر من سبعة ملايين منزل بحلول عام 2030.

وتبلغ قيمة عقود الإيجار مجتمعة ما يقرب من 900 مليون جنيه إسترليني سنويا، وفقا للبيانات المالية لشركة كراون إستيت.

وقال متحدث باسم قصر بكنجهام‭‭ ‬‬إن أمين صندوق الملك تشارلز أرسل خطابا إلى رئيس الوزراء ووزير المالية “للتعبير عن رغبة الملك في توجيه هذه الأرباح إلى الصالح العام الأوسع وليس إلى المنحة السيادية”.

وبموجب اتفاق مع الحكومة البريطانية، تحصل العائلة المالكة على “منحة سيادية” تغطي تكاليف معيشة أسر العائلة المالكة ونفقات السفر.

وتمثل المنحة 15 بالمئة من فائض إيرادات شركة كراون إستيت، وهي محفظة عقارية تخص الأسرة المالكة.

ويواجه الملايين في بريطانيا صعوبات مالية مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والقروض العقارية، مما دفع العمال في القطاعات المختلفة إلى الإضراب عن العمل.