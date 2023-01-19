الخميس 26 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 19 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أكثر من مليار دولار.. الملك تشارلز يمنح أرباح شركته كراون إستيت "للصالح العام"

منذ 47 دقيقة
الملك تشارلز

الملك تشارلز

A A A
طباعة المقال

أخبر الملك تشارلز الحكومة البريطانية أنه يرغب في أن تذهب زيادة متوقعة لصالح شركته (كراون إستيت) من عائد صفقة تأجير مزرعة رياح بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) سنويا “للصالح العام الأوسع” بدلا من العائلة المالكة.

وبموجب اتفاقات أعلن عنها اليوم الخميس، ستؤجر شركة (كراون إستيت) المملوكة للعائلة المالكة مواقع لإقامة ستة مشاريع رياح بحرية جديدة قادرة على توليد ما يكفي من الكهرباء الخضراء لتشغيل أكثر من سبعة ملايين منزل بحلول عام 2030.

وتبلغ قيمة عقود الإيجار مجتمعة ما يقرب من 900 مليون جنيه إسترليني سنويا، وفقا للبيانات المالية لشركة كراون إستيت.

وقال متحدث باسم قصر بكنجهام‭‭ ‬‬إن أمين صندوق الملك تشارلز أرسل خطابا إلى رئيس الوزراء ووزير المالية “للتعبير عن رغبة الملك في توجيه هذه الأرباح إلى الصالح العام الأوسع وليس إلى المنحة السيادية”.

وبموجب اتفاق مع الحكومة البريطانية، تحصل العائلة المالكة على “منحة سيادية” تغطي تكاليف معيشة أسر العائلة المالكة ونفقات السفر.

وتمثل المنحة 15 بالمئة من فائض إيرادات شركة كراون إستيت، وهي محفظة عقارية تخص الأسرة المالكة.

ويواجه الملايين في بريطانيا صعوبات مالية مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والقروض العقارية، مما دفع العمال في القطاعات المختلفة إلى الإضراب عن العمل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مؤشر الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تشهد أسوأ عمليات بيع منذ بداية 2023
ريشي سوناك
رئيس وزراء بريطانيا يعتذر!
علم الدنمارك
على خطى الحلفاء.. الدنمارك تتبرع بمنظومة مدفعية إلى أوكرانيا

الأكثر قراءة

كمال حايك
بعد إقرار السلفة.. كم ساعة سيحصل اللبنانيّون على الكهرباء؟
فضيحة في صناعة اللبنة
فضيحة خلط اللبنة بـ "الجفصين".. ماذا كشف رئيس نقابة الصناعات الغذائية؟
الدولار والليرة اللبنانية
لأصحاب القروض السكنية.. ودعوا الـ1500 وتجهزوا للولار!