أكثر من 10 ملايين عبروا الحدود من أوكرانيا منذ الغزو الروسي

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة،الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود من أوكرانيا تجاوز عشرة ملايين لأول مرة منذ الغزو الروسي.

وأظهر إحصاء للمفوضية أنه تم تسجيل عبور عشرة ملايين و107957 شخصا في المجمل الحدود من أوكرانيا منذ 24 فبراير شباط.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قد أكدت قبل أيام أن الولايات المتحدة استقبلت ما لا يقل عن 100 ألف أوكراني خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأشار موقع أكسيوس نقلا عن الوزارة إلى أن أهمية ذلك تكمن في تعهد الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستوفر ملاذا آمنا للاجئين الأوكرانيين، الذين فروا من البلاد بسبب الغزو الروسي المستمر.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لأكسوس في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن “الرئيس بايدن التزم بتوفير ملجأ لـ 100 ألف أوكراني نازح وغيرهم من الفارين من العدوان الروسي، ومن خلال سلسلة من المسارات، بما في ذلك الاتحاد من أجل أوكرانيا، رحبت الولايات المتحدة بأكثر من 100 ألف أوكراني منذ مارس”.

وأوضح المتحدث أن الوزارة “ستواصل معالجة قضايا مزيد من الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي غير المبرر في الأسابيع والأشهر المقبلة، بما يتفق مع التزام الرئيس”.

وقال وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، في بيان إن وزارة الأمن الداخلي “فخورة للغاية بالمساعدة في توفير ملجأ للأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي غير المبرر”.

ومعظم الأوكرانيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بعد الغزو لديهم إذن مؤقت للبقاء في الولايات المتحدة.