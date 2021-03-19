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أكثر من 11 مليار ريال.. أضخم تمويل في قطاع الطيران المحلي للخطوط الجوية السعودية

19 - مارس - 2021
آخر تحديث: 19 - مارس - 2021 9:32 صباحًا
طائرة تابعة للخطوط السعودية

طائرة تابعة للخطوط السعودية

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قالت الخطوط الجوية العربية السعودية أها حصلت على أضخم تمويل في قطاع الطيران السعودي وذلك عبر الشراكة مع ستة بنوك محلية، بقيمة 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار).

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس الخميس، بأن الاتفاقية تهدف إلى تمويل احتياجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى منتصف عام 2024، في إطار تمويل جزء من صفقات شراء 73 طائرة من شركتي “إيرباص” و”بوينغ”، التي تم الإعلان عنها سابقا.

وتشمل: 20 طائرة من طراز A321neo، و15 طائرة من طراز A321XLR، و8 طائرات من طراز 787-10، جميعها لصالح شركة الخطوط السعودية، بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز A320neo لصالح طيران أديل. والجدير بالذكر أن المؤسسة قد استلمت 5 طائرات من طراز 787-10 من هذه الصفقة حتى الآن.

وجرى توقيع اتفاقية تمويل صفقات شراء الطائرات في قاعة “السعودية” بمدينة جدة، برعاية وزير النقل، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، مع ممثلين من البنوك الستة.

وهي: مصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الجزيرة، وبنك البلاد، بالإضافة إلى بنك HSBC المستشار المالي للمؤسسة والوكيل الاستثماري للبنوك في هذه الصفقة.

 

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