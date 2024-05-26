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أكثر من 20 قتيلا في هجوم على قرية بوسط مالي

منذ 14 دقيقة
علم مالي

علم مالي

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قال مسؤول محلي في مالي اليوم الأحد 26 أيار/مايو 2024، إن أكثر من 20 مدنيا قتلوا في هجوم وقع أمس في وسط البلاد.

واستهدف الهجوم قرية في دائرة بانكاس بمنطقة موبتي، وهي واحدة من عدة مناطق في شمال ووسط مالي تشن فيها جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية تمردا منذ 2012.

وقال رئيس بلدية بانكاس إن مسلحين مجهولين هاجموا قرويين وهم في طريقهم للعمل في الحقول.

وأضاف عبر الهاتف “أمس أحصينا 19 قتيلا لكن اليوم فاق العدد 20”.

وتعود جذور ذلك التمرد إلى انتفاضة للطوارق في 2012 وانتشر منذ ذلك الحين في أنحاء منطقة الساحل وإلى الشمال من دول غرب أفريقيا الساحلية.

وتمكن المتشددون من تحقيق مكاسب، على الرغم من جهود عسكرية أجنبية مكلِفة تهدف لصدهم، وأسفر الأمر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين إذ شمل هجمات على بلدات وقرى وأهداف عسكرية.

وأسهم إخفاق السلطات في حماية المدنيين في وقوع انقلابين في مالي وانقلاب في بوركينا فاسو وآخر بالنيجر منذ 2020.

    المصدر :
  • رويترز

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