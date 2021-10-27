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أكثر من 200 آلية.. تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى سوريا

27 - أكتوبر - 2021
رتل عسكري تركي

رتل عسكري تركي

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دخلت أكثر من 200 آلية تركية إلى سوريا الليلة الفائتة من معبر خربة الجوز وانتشرت في ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية. موضحة أن رتلا يتألف من 100 آلية تحمل مواد لوجستية وعسكرية اتجه نحو النقاط التركية في جبل الزاوية وريف إدلب الغربي، ثم بعد نحو ساعة تبعه رتل آخر، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وبذلك بلغ عدد الآليات التركية التي دخلت سوريا أكثر من 555 آلية وشاحنة عسكرية محملة بالسلاح الثقيل من مدفعية ودبابات منذ التصريحات المتبادلة بين روسيا وتركيا أواخر أيلول الفائت 2021، بما يخص محافظة إدلب ومخاوف تركيا من عملية عسكرية مفاجئة لروسيا ونظام الأسد على إدلب.

يشار أن البرلمان التركي وافق أمس الثلاثاء على تمديد عمل القوات التركية في سوريا والعراق لمدة عامين.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو أكد رفض حزبه التمديد لهذا القرار، وقال إن حزبه يريد إعادة افتتاح السفارات ما بين دمشق وأنقرة، ولا يؤيد إرسال مزيد من الجنود إلى سوريا.

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