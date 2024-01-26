أكثر من 26 ألف شهيد جراء الضربات الإسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “ارتكبت 19 مجزرة” راح ضحيتها 183 شهيدا، ليرتفع عدد الشهداء جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى أكثر من 26 ألف شهيد.

وأوضحت الوزارة، اليوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيد و377 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن عدد الشهداء من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع ارتفع إلى 26083 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 64487 مصابا.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد من الضحايا يقدر بعدة آلاف ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع جيش الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت مصادر طبية فلسطينية أفادت صباح الجمعة باستشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين، أغلبيتهم نساء وأطفال، مساء الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة.

بحسب مصادر طبية في غزة فقد استشهد 3 أشخاص، بينهم طفلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الزوايدة، فيما استشهد 11 آخرون جراء غارة على منزل غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع، تسببت أيضا بوقوع إصابات، كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.