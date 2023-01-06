أكثر من 3.75 مليار.. مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا ودول أخرى

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (الجمعة 6-1-2023) عن مساعدات عسكرية أمريكية بأكثر من 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول متضررة من الغزو الروسي.

وقال بلينكن في بيان إنه يسمح بسحب الأسلحة والمعدات الأمريكية لأوكرانيا، والتي تشمل سحب 2.85 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية وأنظمة مدفعية وناقلات جند مدرعة وصواريخ أرض-جو وذخيرة وعناصر أخرى لدعم أوكرانيا.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية أعلنت أمس الخميس أنها ستزود أوكرانيا بناقلات جند مدرعة وبطارية صواريخ باتريوت، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

جاء هذا الإعلان في وثيقة ألمانية أمريكية مشتركة، بعد أن تحدث المستشار أولاف شولتز مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يأتي قرار ألمانيا بتزويد ناقلات الأفراد المدرعة من طراز Marder بعد أن قالت فرنسا إنها ستجري قريبًا محادثات مع أوكرانيا لترتيب تسليم مركبات قتالية مصفحة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه ستكون المرة الأولى التي يتم فيها منح هذا النوع من المركبات القتالية للجيش الأوكراني.