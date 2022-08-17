الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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أكثر من 30 ألف إصابة.. كورونا تتفشى مجددا في روسيا

منذ ساعة واحدة
روسيا تسجل أرقام قياسية بكورونا

روسيا تسجل أرقاما قياسية بكورونا

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قالت السلطات الروسية اليوم الواقع في 17 آب 2022 أن البلاد سجلت 33106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى رقم منذ منتصف مارس آذار الماضي.

وقال فريق العمل الروسي المعني بمكافحة الفيروس إن 63 شخصا في روسيا لقوا حتفهم بسبب كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت روسيا في أوائل يوليو تموز إنها أنهت جميع القيود لمكافحة انتشار كوفيد-19، ومنها شرط وضع الكمامة، مشيرة إلى انخفاض مطرد في الوفيات الناجمة عن الفيروس.

ومع ذلك، لم تستبعد معاودة تطبيق التدابير الاحترازية إذا تدهور الوضع.

    المصدر :
  • رويترز

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