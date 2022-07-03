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أكثر من 30 قذيفة.. أوكرانيا تقصف قاعدة روسية في مدينة ميليتوبول المحتلة

منذ ساعة واحدة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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أعلن رئيس بلدية أوكراني منفي الأحد 3 تموز أن القوات الأوكرانية قصفت قاعدة روسية في مدينة ميليتوبول الجنوبية التي تحتلها روسيا بأكثر من 30 قذيفة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن أوكرانيا قصفت منطقة يقع فيها مطار المدينة، لكنها لم تحدد المكان الذي تعرض للقصف.

في سياق متصل، أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية “فياتيسلاف جلادكوف” أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وتعرضت عشرات المباني السكنية لأضرار في سلسلة انفجارات في المنطقة الأحد.

وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق بسماع عدة انفجارات في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وأشار جلادكوف الى أن 11 بناية سكنية و39 منزلًا خاصا لحقت بهم أضرار منها خمسة دُمّرت بالكامل.

    المصدر :
  • رويترز

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