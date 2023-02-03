أكثر من 40 قتيلاً باشتباكات دامية في مسقط رأس الرئيس النيجيري

قال متحدث باسم الشرطة (الجمعة 3-2-2023) إن ما لا يقل عن 41 شخصا قتلوا عندما اشتبك مسلحون مع جماعة أهلية من المتطوعين الذين يقومون بأعمال حراسة في ولاية كاتسينا بشمال نيجيريا، مسقط رأس الرئيس محمد بخاري، في أحدث أعمال العنف قبل الانتخابات الرئاسية.

انعدم الأمن إلى حد كبير وشكل مصدر قلق كبير للناخبين قبل الانتخابات التي تجرى في 25 فبراير شباط لاختيار أعضاء جدد في البرلمان وخليفة لبخاري الحاكم العسكري السابق الذي تولى السلطة قبل ثماني سنوات ووعد بتحقيق الاستقرار الأمني.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا جامبو عيسى إن عصابة مسلحة هاجمت قرية في منطقة باكوري في الولاية وهربت بالماشية والأغنام إلى الأدغال.

وأضاف أن جماعة أهلية محلية احتشدت ولاحقت المسلحين مما أدى إلى الاشتباك الذي وقع أمس الخميس.

وقال مصدران أمنيان إن عدد القتلى بلغ 50 وإن الجثث انتشلت يوم الجمعة فقط في الأدغال، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى كانكارا بالولاية