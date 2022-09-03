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أكثر من 50 ألف إصابة يوميا.. كورونا تحلق مجددا في روسيا

منذ 9 دقائق
روسيا تسجل أرقام قياسية بكورونا

روسيا تسجل أرقاما قياسية بكورونا

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أعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا في روسيا تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة يومية جديدة بكوفيد-19 اليوم الواقع في 3 أيلول 2022 لليوم الثاني على التوالي.

وعلى مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم رصد 51699 إصابة في جميع أنحاء روسيا، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ التاسع من مارس آذار.

وتجاوزت الإصابات اليومية في روسيا بالمرض أكثر من 50 ألفا أمس الجمعة لأول مرة منذ نحو ستة أشهر.

وارتفعت الإصابات في شهري يوليو تموز وأغسطس آب مع انتشار متحورات جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وقال فريق العمل إنه تم تسجيل 92 وفاة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت روسيا واحدة من أكثر الدول تضررا من الجائحة من حيث الزيادة في متوسط عدد الوفيات المعتاد، إذ تجنب الكرملين إلى حد كبير فرض قيود صارمة بعد إغلاق قصير في أبريل نيسان 2020، بينما كان الإقبال على اللقاحات بطيئا.

    المصدر :
  • رويترز

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