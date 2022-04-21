أكثر من 7.7 مليون نازح في أوكرانيا بسبب الحرب

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 600 ألف شخص للنزوح عن ديارهم خلال السبعة عشرة يوما الأولى من أبريل نيسان ليرتفع بذلك إجمالي العدد منذ بدء الحرب لأكثر من 7.7 مليون أو ما يمثل 17 بالمئة من عدد السكان.

وأضافت في تقرير أن التقييم الجديد الذي أجري في الفترة من 11 إلى 17 أبريل نيسان أظهر أن النساء تمثل ما لا يقل عن 60 بالمئة من هذا العدد. ويعاني أكثر من نصف النازحين، وخاصة في شرق أوكرانيا، من نقص بعض السلع الغذائية.

وطبقا لبيانات الأمم المتحدة، فر أكثر من خمسة ملايين شخص إلى خارج أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وفشل الغزو الروسي المستمر منذ ما يقرب من ثمانية أسابيع في السيطرة على أي مدينة كبيرة. واضطرت موسكو للانسحاب من شمال أوكرانيا بعدما تصدت القوات الأوكرانية لهجوم شنته على كييف الشهر الماضي، لكنها أعادت حشد القوات من أجل هجوم على الشرق بدأ هذا الأسبوع.

قد تكون معركة منطقة دونباس، التي تضم إقليمي لوجانسك ودونيتسك، حاسمة مع بحث روسيا عن نصر لتبرير الغزو الذي شنه الرئيس فلاديمير بوتين. ويتهم بوتين أوكرانيا بارتكاب انتهاكات بحق المتحدثين بالروسية في دونباس وهو ما تنفيه كييف وتصفه بأنه ادعاء كاذب.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير حذرت المنظمات الدولية من ارتفاع أعداد المهاجرين الأوكران وتدهور الوضع الإنساني في البلاد.