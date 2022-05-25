أكثر من 70 مفقودا في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس

قالت المنظمة الدولية للهجرة ومسؤول أمني إن 75 شخصا فقدوا بعد غرق قارب مكتظ قبالة سواحل تونس اليوم الأربعاء مع تزايد عدد من يخاطرون بالعبور إلى أوروبا.

وأضافت المنظمة أن 24 شخصا تم انتشالهم من القارب الذي انطلق من شواطئ زوارة بليبيا وغرق قبالة صفاقس التونسية.

وقال مسؤول أمني تونسي لرويترز إن خفر السواحل انتشلوا جثة بينما يواصلون البحث عن 75 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وغرق العشرات في الأشهر القليلة الماضية قبالة الساحل التونسي مع زيادة تواتر محاولات العبور من تونس وليبيا صوب إيطاليا.

وخاطر مئات الآلاف بقطع الرحلة الخطرة عبر المتوسط في السنوات القليلة الماضية.

وأعلن جيش البحر التونسي السبت إنقاذ 81 مهاجرا بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك.

على صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية مطلع مايو العثور على جثث 24 مهاجرا بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.

وأظهرت أرقام من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 123 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا في 2021، مقارنة بأكثر من 95 ألفا في 2020.

بين 22 و30 أبريل، غرقت أربعة قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، قضى فيها مهاجرون انتشلت جثثهم في الأيام التالية فيما تم إنقاذ 97 منهم.