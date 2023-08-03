الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023 |
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أكثر من 75 دولة تتعهد بمكافحة استخدام الغذاء كسلاح في الحرب

منذ 16 دقيقة
أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

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قال مسؤولون أمريكيون كبار إن أكثر من 75 دولة “ستلتزم باتخاذ إجراء لإنهاء استخدام الغذاء كسلاح في الحرب وتجويع المدنيين كتكتيك للحرب” بدعم بيان صاغته الولايات المتحدة في الأمم المتحدة اليوم الخميس.

سيصدر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن البيان (الخميس 3-8-2023) عندما يرأس اجتماعا لمجلس، الأمن التابع للأمم المتحدة، بخصوص المجاعة والأمن الغذائي جراء الصراع. وقال مسؤول أمريكي كبير إن من المتوقع توقيع مزيد من الدول على البيان.

وقال مسؤول أمريكي كبير ثان إن بلينكن سيعلن تخصيص تمويل أمريكي جديد بنحو 362 مليون دولار من أجل “معالجة دوافع انعدام الأمن الغذائي وتعزيز الصمود” في نحو 12 دولة أفريقية ودولة هايتي.

وبينما تتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما روسيا باستخدام الغذاء كسلاح في الحرب عن طريق زيادة وطأة أزمة الغذاء العالمية حينما غزت أوكرانيا في فبراير شباط 2022، فإن مسودة البيان لم تذكر أي دولة بالاسم.

وانسحبت روسيا الشهر الماضي من اتفاق سمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود على مدار العام الماضي، وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرام الاتفاق للمساهمة في تخفيف وطأة أزمة غذاء عالمية تبعت الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوكرانيا وروسيا تتصدران قائمة أكبر مصدري الحبوب في العالم.

وبدأت موسكو، بعد انسحابها من الاتفاق، استهداف الموانئ الأوكرانية والبنية التحتية للحبوب بالبحر الأسود ونهر الدانوب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب في أنحاء العالم.

وتقول موسكو إنه في حال تلبية مطالبها الخاصة بتسهيل تصدير حبوبها وأسمدتها فإنها ستبحث عودة العمل بموجب اتفاق الحبوب مجددا.

    المصدر :
  • رويترز

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