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أكثر من 840 ألف طلب لدخول قرعة ماراثون لندن 2025

منذ ساعتين
ماراثون لندن

ماراثون لندن

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قال منظمو ماراثون لندن إنهم تلقوا 840318 طلبا لدخول القرعة للمشاركة في نسخة السباق في 2025 وهو رقم قياسي جديد يتفوق على الرقم السابق وهو 578374 طلبا في العام الماضي.

وأنهى أكثر من 53 ألف عداء النسخة 44 من السباق الأسبوع الماضي وهو رقم قياسي على مستوى الحدث الذي حطمت خلاله العداءة الكينية بيريس جيبتشيرتشير الرقم القياسي العالمي الخاص بالسباقات النسائية الخالصة.

وحسب التقديرات بلغ عدد من أتيحت لهم فرصة المشاركة في سباق العام الحالي من خلال القرعة نحو 17 ألفا.

وقال هيو براشر مدير السباق، اليوم الاثنين 29 نيسان/أبريل 2024، “هذا رقم استثنائي تماما.”

وأضاف المسؤول “إضافة إلى ذلك هناك زيادة استثنائية في عدد النساء المتقدمات للمشاركة، من نحو 43 في المئة العام الماضي إلى 49 في المئة هذا العام وبهذا نقترب لأول مرة من تساوي عدد طلبات الرجال مع طلبات النساء.”

ومن المقرر إقامة نسخة ماراثون لندن في 2025 في 27 أبريل نيسان العام المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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