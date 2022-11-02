أكثر من 90 صاروخاً روسياً على البنية التحتية في أوكرانيا.. وكييف ترد

تصاعدت حدة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في اليومين الماضيين، حيث نفذت القوات الروسية أكثر من 90 هجوماً عبر راجمات صواريخ، على البنية التحتية في عدد من المدن والبلدات الأوكرانية.

القصف الروسي العنيف الدي طال مناطق “كراماتورسك و ميكولايف و زابوريجيا ودونيتسك”، قابله رد أوكراني بنحو 33 غارة استهدفت 26 موقعا للأسلحة و المعدات العسكرية الروسية، و7 مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات

كما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية مروحية وطائرتين بدون طيار من طراز “Orlan-10″ و6 طائرات مسيرة من طراز”Shahed-136” وطائرتين بدون طيار من طراز “Kub”.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أوضح أمس الثلاثاء، أن قوات بلاده تهاجم البنى التحتية الأساسية في أوكرانيا، من أجل الحد من قدرات الجيش الأوكراني.

يشار إلى أن القوات الروسية كثفت منذ مطلع الشهر الماضي (أكتوبر 2022) هجماتها على الأراضي الأوكرانية، لاسيما في كييف، فيما اعتبر رداً على الهجوم الذي استهدف جسر القرم، الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

كما جاءت تلك الهجمات بعد تعثر الجيش الروسي في شمال وشرق البلاد، ومناطق الجنوب الأوكراني أيضاً، في وجه الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية قبل أسابيع من أجل استرداد عشرات المناطق التي ظلت لأشهر في قبضة الروس. وقد حققت تقدماً ملحوظاً في العديد من النقاط قبل أن تبرد قليلاً وتيرة تقدمها.