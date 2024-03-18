أكدت على مواصلة تقوية العلاقات.. الصين تهنيء بوتين على إعادة انتخابه

هنأت الصين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين 18 آذار/مارس الجاري، على فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية، وقالت إن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ستواصل نموها.

وحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي اختتمت أمس الأحد ليعزز قبضته على السلطة في نصر قال إنه يظهر أن موسكو كانت على حق بالوقوف في وجه الغرب وإرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقالت وسائل إعلام صينية رسمية إن الرئيس الصيني شي جين بينغ بعث برسالة تهنئة لبوتين لإعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين عند سؤاله على الانتخابات “لدينا اعتقادا راسخا أنه في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس شي جين بينغ والرئيس بوتين، ستواصل العلاقات الصينية الروسية المضي قدما”.

وأضاف “الصين وروسيا هما أكبر جارتين لبعضهما البعض وتجمعهما شراكة استراتيجية شاملة في العهد الجديد”.

وعززت الصين علاقاتها مع روسيا على مدى السنوات القليلة الماضية، حتى مع اشتداد الانتقادات الغربية للحرب في أوكرانيا.