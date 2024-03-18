الأثنين 8 رمضان 1445 ﻫ - 18 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أكدت على مواصلة تقوية العلاقات.. الصين تهنيء بوتين على إعادة انتخابه

منذ 15 دقيقة
علما الصين وروسيا

علما الصين وروسيا

A A A
طباعة المقال

هنأت الصين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين 18 آذار/مارس الجاري، على فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية، وقالت إن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ستواصل نموها.

وحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي اختتمت أمس الأحد ليعزز قبضته على السلطة في نصر قال إنه يظهر أن موسكو كانت على حق بالوقوف في وجه الغرب وإرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقالت وسائل إعلام صينية رسمية إن الرئيس الصيني شي جين بينغ بعث برسالة تهنئة لبوتين لإعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين عند سؤاله على الانتخابات “لدينا اعتقادا راسخا أنه في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس شي جين بينغ والرئيس بوتين، ستواصل العلاقات الصينية الروسية المضي قدما”.

وأضاف “الصين وروسيا هما أكبر جارتين لبعضهما البعض وتجمعهما شراكة استراتيجية شاملة في العهد الجديد”.

وعززت الصين علاقاتها مع روسيا على مدى السنوات القليلة الماضية، حتى مع اشتداد الانتقادات الغربية للحرب في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غزة تحت النار
صحيفة لوموند الفرنسية: "إسرائيل تنتهج استراتيجية التجويع في غزة"
مع شركة تابعة لسيفي الألمانية.. أدنوك توقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال
تظاهرات إسرائيليين للضغط على حكومة الاحتلال
طوفان الأقصى
صحيفة هآرتس: إسرائيل لا تملك ترف التريث في قبول صفقة الرهائن

الأكثر قراءة

الرئيس الأمريكي جو بايدن
حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
عناصر من قوى الأمن
مُصاب بطلق ناري في خاصرته في البقاع.. وقوى الأمن تكشف مفاجأة!
الوزير بسام مولوي
قرار مفاجئ لوزير الداخلية يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات