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أكسيوس: إجتماع لمدير المخابرات الأمريكية ورئيس الموساد ورئيس وزراء قطر بشأن غزة

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 24 - مايو - 2024 3:12 مساءً
مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز

مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز

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ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ورئيس الموساد الإسرائيلي سيجتمعان في باريس اليوم الجمعة مع رئيس وزراء قطر في محاولة لإحياء المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن.

فيما قال جيش الاحتلال في بيان إن الأسرى هم الإسرائيليان حنان يفلونكا وميشيل نيسنباوم والسائح أورين هرنانديز الذي يحمل الجنسية المكسيكية، بدون أن يوضح ظروف مصرعهم.

وأضاف أن انتشال جثث الأسرى الثلاثة تم الليلة الماضية في جباليا شمالي قطاع غزة بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة “ياهالوم”، مشيرا إلى أنه يواصل عملياته العسكرية والاستخبارية لاستعادة من وصفهم بالمخطوفين كافة.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن الثلاثة أسروا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في منطقة غلاف غزة، وأن عملية تشريح للجثث أجريت في معهد الطب الشرعي وتم تبليغ عائلاتهم باستعادة الجثامين.

وكانت إسرائيل أعلنت في السابق استعادة بعض جثث أسراها الذين قتلوا بسبب القصف على غزة أو لقوا مصرعهم في بداية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقدر تل أبيب عدد أسراها المتبقين في قطاع غزة بنحو 130 لكنها ترجح أن عددا منهم قتل.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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