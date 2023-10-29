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أكسيوس: زيارة هامة "مرتقبة" لوزير الدفاع السعودي إلى واشنطن

منذ ساعة واحدة
الأمير خالد بن سلمان

الأمير خالد بن سلمان

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ذكر موقع أكسيوس الإخباري (السبت 28-10-2023) نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان من المتوقع أن يزور واشنطن الاثنين للاجتماع مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية.

وقالت المصادر لأكسيوس إن الزيارة جرى ترتيبها منذ وقت طويل، لكنها تأتي في وقت بدأت فيه إسرائيل المرحلة الثانية من حرب غزة إذ تنفذ قواتها البرية عمليات ضد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، متعهدة “بتدمير العدو فوق الأرض وتحتها”.

وذكر تقرير أكسيوس أنه من المتوقع أن يجتمع وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وعدد من أعضاء من مجلس الشيوخ.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي لرويترز ردا على سؤال بخصوص الزيارة المحتملة إن ليس لديه ما يؤكده.

وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء جهود الحيلولة دون اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس.

والسعودية من الدول العربية التي نددت باستهداف المدنيين و “الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي” في غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

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