أكسيوس: سوليفان سيزور السعودية وإسرائيل

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الثلاثاء نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لم يسمهم أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يعتزم زيارة السعودية وإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل.

وفي آخر المستجدات كان سوليفان قد دعا، أمس الاثنين 13\5\2024، إلى الضغط على حركة حماس للعودة إلى طاولة التفاوض والموافقة على الاتفاق.

كما قال خلال مؤتمر صحافي “لا نعتقد أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية. لقد سجلنا رفضا قاطعا لهذا الافتراض”.

وجدد سوليفان التعبير عن موقف واشنطن المعلن بشأن اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قائلا إن أي عملية عسكرية كبيرة تنفذها إسرائيل هناك “ستكون خطأ”.

وردت حركة حماس على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بشأن الضغط على الحركة للقبول باتفاق بوقف النار في غزة، مؤكدة أن إسرائيل هي التي تهربت من المفاوضات.

كما قالت الحركة، الثلاثاء، إن إسرائيل هاجمت رفح بدلا من الرد على الوسطاء.

كما قال المسؤول الأميركي إن “وقف إطلاق النار ممكن غدا إذا أطلقت حماس سراح المحتجزين الإسرائيليين”.