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أكسيوس: مسؤولان أمريكيان أجريا محادثات غير مباشرة مع إيران لتجنب التصعيد بالمنطقة

منذ 31 ثانية
رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)

رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)

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أفاد موقع أكسيوس (الجمعة 17-5-2024) بأن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن عقدا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع في محاولة لتجنب تصعيد الهجمات بالمنطقة.

وقال الموقع إن المحادثات، التي شارك فيها بريت ماكجورك مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط وأبرام بالي القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لإيران، تعد أول جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير كانون الثاني.

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في 13 أبريل نيسان.

    المصدر :
  • رويترز

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