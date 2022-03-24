أكسيوس يكشف عن آخر مستجدات موقف واشنطن بشأن إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

أفاد موقع “أكسيوس” الإخباري نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين ومصدرين أميركيين بأن البيت الأبيض شدد في الأيام الأخيرة موقفه بشأن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن تشعر بقلق متزايد بشأن العواقب السياسية الداخليّة لاتفاق محتمل مع إيران بشأن الحرس الثوري.

ومن المقترحات المقدمة تزامنًا مع محادثات فيينا أن تقوم الولايات المتحدة بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، وأن يلتزم الحرس الثوري علنًا بتقليل التوترات في المنطقة.

في غضون ذلك، أشار تقرير “أكسيوس” إلى أن المسؤولين الإيرانيين لم يوافقوا على الطلب الأميركي بتقديم التزام علني بخفض التوترات في المنطقة مقابل إزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية.

يشار إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، كان قد حذر الأحد الماضي، من مغبة رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، معتبراً أن ثمن هذه الخطوة “باهظ” جداً، لا يمكن تحمله.

وقال بينيت في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد: “لسوء الحظ، هناك عزم على توقيع اتفاق نووي مع إيران بأي ثمن، بما في ذلك إعلان أن أكبر منظمة إرهابية في العالم (الحرس الثوري) ليست منظمة إرهابية. لكن هذا الثمن أغلى مما يمكن تحمله”.

وأضاف أن “الحرس الثوري هو أكبر المنظمات الإرهابية وأكثرها فتكا حول العالم. وعلى عكس داعش، أو غيره من المنظمات الإرهابية، تقف وراءه دولة وهي إيران”.