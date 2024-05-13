أكسيوس يكشف عن تفاصيل مقترح إسرائيلي أغضب محمود عباس

أثار مقترح إسرائيلي حول مشاركة السلطة الفلسطينية في تشغيل معبر رفح وبصفة لجنة مساعدات محلية غضب رئيس السلطة محمود عباس، وفقاً لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي.

وأوضح المسؤولون أن الشرط الإسرائيلي، المتضمن إغفال انتماء أعضاء السلطة وتعريفهم على أنهم لجنة مساعدات محلية، أثار غضب عباس ومستشاريه، الذين رفضوا العمل في معبر رفح سرا، وفق ما نقله الموقع عن 4 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وفلسطينيين.

وأضاف “أكسيوس” أن هذا الاقتراح هو الأول منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي توافق فيه إسرائيل على مناقشة أي تدخل للسلطة الفلسطينية في ما سماه حكم قطاع غزة، وأنه يأتي في أعقاب إغلاق معبر رفح بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه الاثنين الماضي.

وبيّن الموقع أن مصر “أوقفت” منذ ذلك الإغلاق نقل شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة، وقالت إنها ستستأنف السماح بمرور الشاحنات بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح، التي تسببت سيطرتها عليه في توقف دخول المساعدات إلى غزة، وزيادة الأزمة الإنسانية في القطاع.