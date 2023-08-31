"أكسيوس يكشف قائمة مطالب الفلسطينيين في مباحثات اتفاق السلام "السعودي الإسرائيلي"

تشمل قائمة احتياجات السلطة الفلسطينية في أي صفقة ضخمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، ان تقوم إسرائيل بمنح المزيد من السيطرة على مناطق معينة في الضفة الغربية المحتلة وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وفقًا لمعلومات كشف عنها موقع “أكسيوس” نقلاً عن ستة مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة.

وقدمت السلطة الفلسطينية قائمة بالنتائج المحتملة للسعودية في وقت سابق من هذا العام – في إشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومساعديه قرروا اتباع نهج عملي في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تشهد تطبيعًا بين إسرائيل والسعودية، لتجنب الصدام مع الرياض والاستفادة من موقفهم للحصول على أكبر قدر ممكن من أي صفقة.

يعتبر ذلك تحولاً عن عام 2020، عندما انتقدت السلطة الفلسطينية علنًا وبغضب الإمارات العربية المتحدة والبحرين بسبب توقيعهما على اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها إدارة ترامب والتي شهدت تطبيع الدولتين الخليجيتين العلاقات مع إسرائيل.

وإذا اعترضت السلطة الفلسطينية بشدة على الصفقة الضخمة، فسوف يجعل ذلك من الصعب على المملكة العربية السعودية الحصول على أي نوع من الدعم الشعبي في الداخل وفي جميع أنحاء العالم العربي.

خلف الكواليس

قدم حسين الشيخ، مستشار عباس الكبير، الذي يقود المشاورات حول هذه القضية مع الرياض، لمستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان قائمة الإنجازات المحتملة قبل ثلاثة أشهر، وفقًا للمصادر الأمريكية والإسرائيلية.

ويريد الفلسطينيون أن توافق إسرائيل على تغيير وضع أجزاء من المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتمتع إسرائيل بالسيطرة الكاملة حاليًا، إلى المنطقة (ب)، حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بالسيطرة المدنية وتحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية.

ومن شأن هذه الخطوة أن توسع تواجد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتسمح بمزيد من التنمية الفلسطينية.

وتقترح القائمة الفلسطينية أيضًا أن تعيد الولايات المتحدة أخيرًا فتح قنصليتها في القدس، التي أغلقتها إدارة ترامب.

وتعهد الرئيس بايدن بإعادة فتح القنصلية عند توليه منصبه، لكنها لا تزال مغلقة وسط معارضة إسرائيلية.

وتريد السلطة الفلسطينية أيضًا أن تفتح السعودية قنصلية لها في القدس. وعينت الرياض هذا العام سفيرها لدى الأردن قنصلًا عامًا غير مقيم في القدس.

وتتضمن قائمة السلطة الفلسطينية الخطوات التي تريد اتخاذها في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف بفلسطين كدولة عضو.

كما طلب الفلسطينيون من السعودية استئناف التمويل للسلطة الفلسطينية، الذي توقف منذ عدة سنوات. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أن السعوديين مستعدون للقيام بذلك.

وقالت المصادر إن الفلسطينيين يريدون أن توافق إسرائيل على بعض هذه الخطوات على الأقل مقدما وأن توافق على استئناف مفاوضات الوضع النهائي الإسرائيلية الفلسطينية على مدى عدة سنوات بموجب جدول زمني واضح.

وبحسب المصادر، فإن إدارة بايدن على علم بمضمون المقترحات الفلسطينية للسعوديين.

ولم يرد الشيخ على الأسئلة المتعلقة بالقائمة. ولم تستجب السفارة السعودية في واشنطن أيضًا لطلب أكسيوس للتعليق.

وتسعى إدارة بايدن للتوصل إلى صفقة ضخمة مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل قبل أن تستهلك الحملة الرئاسية لعام 2024 أجندة بايدن.

وأوضح البيت الأبيض للحكومة الإسرائيلية أنه سيتعين عليه تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين كجزء من مثل هذه الصفقة مع المملكة العربية السعودية التي تتضمن التطبيع بين المملكة وإسرائيل.

لكن الإدارة تواجه معركة شاقة. ولدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحفظات قوية بشأن اتخاذ أي خطوات مهمة تجاه الفلسطينيين. ومن المرجح أن يؤدي القيام بذلك إلى إثارة غضب الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تشكل جزءًا من ائتلافه ويخاطر بإسقاط حكومته.

الوضع الراهن

التقت باربرا ليف، دبلوماسية الشرق الأوسط رفيعة المستوى في وزارة الخارجية، بالشيخ في الأردن في وقت سابق من هذا الأسبوع. وحضر اللقاء أيضا رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ومستشار عباس للسياسة الخارجية مجدي الخالدي، بحسب بيان للشيخ.

ومن المتوقع أن يسافر آل الشيخ إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل لمواصلة المناقشات مع السعوديين حول هذه القضية.