ألبانيا.. البرلمان يقر اتفاقا بشأن الهجرة مع إيطاليا

صادق البرلمان الألباني اليوم الخميس اتفاقا يتعلق بالهجرة مع إيطاليا ويسمح لروما ببناء مركزين في الدولة الواقعة في منطقة البلقان لاستقبال المهاجرين والنظر في طلبات اللجوء.

وصوت 77 نائبا في البرلمان المؤلف من 140 مقعدا لصالح الاتفاق، الذي أُعلن عنه في نوفمبر تشرين الثاني، والذي بموجبه ستفتح إيطاليا العضو في الاتحاد الأوروبي معسكرين على البحر الأدرياتيكي في ألبانيا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.

سيقوم أحد المعسكرين بفحص المهاجرين عند وصولهم، بينما يقوم الآخر باستضافتهم أثناء النظر في طلبات اللجوء. وبعد ذلك، إما سيسمح للمهاجرين بدخول إيطاليا أو ستجري إعادتهم إلى بلادهم.

وطعن نواب من الحزب الديمقراطي المعارض على الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية الألبانية، قائلين إنها تنتهك الدستور من خلال نقل الأراضي وسلطة الدولة إلى دولة أخرى.

ورفضت المحكمة الدستورية هذه المزاعم ووافقت على الاتفاقية الشهر الماضي. وقالت بروكسل إن الخطط الإيطالية لا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.