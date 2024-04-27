ألبانيزي: العنف ضد المرأة "وباء" في أستراليا

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي السبت إن العنف ضد المرأة “وباء” في البلاد، في وقت شارك فيه الآلاف في مسيرات في سيدني ومدن أسترالية كبرى أخرى للمطالبة بقوانين أكثر صرامة بشأن العنف على أساس النوع.

واندلعت المظاهرات بسبب موجة من العنف ضد المرأة تقول الحكومة إنها شهدت مقتل امرأة كل أربعة أيام هذا العام. كما جاءت المظاهرات في أعقاب حادث طعن عشوائي في سيدني هذا الشهر أدى إلى مقتل ستة بينهم خمس نساء.

وقال ألبانيزي إنه سيشارك في مسيرة حاشدة في العاصمة كانبيرا غدا الأحد 28\4\2024.

وأضاف عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “سأسير مع النساء في جميع أنحاء أستراليا لأقول كفى… العنف ضد المرأة وباء. يجب علينا أن نفعل ما هو أفضل”.

ويعد العنف القائم على النوع الاجتماعي قضية مستمرة في أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة. وفي عام 2021، تظاهر عشرات الآلاف بسبب اتهامات اعتداء جنسي وسوء سلوك طالت عددا من أكبر المسؤولين السياسيين في البلاد.