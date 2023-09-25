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اليابان تقر عقار "ليكيمبي" لعلاج ألزهايمر

منذ 42 دقيقة
علم اليابان

علم اليابان

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أعلنت شركة الأدوية اليابانية إيساي، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة بالبلاد أقرت استخدام عقار ليكيمبي لعلاج مرض ألزهايمر الذي طورته إيساي مع شركة بايوجن ومقرها الولايات المتحدة.

يأتي هذا بعد أن أوصت لجنة تابعة لوزارة الصحة بالمصادقة على الدواء في أغسطس آب، وذلك عقب موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية عليه في يوليو تموز.

وهذا العقار هو أول علاج ثبت أنه يبطئ تطور المرض في مراحله المبكرة.

غير أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة أمرت بوضع تحذير على الدواء يشير إلى خطر حدوث تورم خطير في المخ شأنه شأن أدوية ألزهايمر الأخرى من نفس الفئة.

وقال أحد الرؤساء التنفيذيين في إيساي في أغسطس آب إن الشركة تتوقع بدء تسويق عقار ليكيمبي في اليابان في غضون نحو 60 يوما من الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

    المصدر :
  • رويترز

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