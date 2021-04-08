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ألغام الحوثيين تلوث أرجاء اليمن.. والضحايا تجاوزوا الـ 8000 خلال سنوات الحرب

8 - أبريل - 2021
الألغام تسببت بمقتل 8000 شخص في اليمن

الألغام تسببت بمقتل 8000 شخص في اليمن

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قال مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، العميد ركن أمين العقيلي، إن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون المدعومون من إيران خلال سنوات الحرب، تسببت في مقتل أكثر من 8 آلاف مدني، من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.

وأوضح أيضا أنها أودت بحياة 61 من العاملين في البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، و5 خبراء دوليين ممن يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن، وفق ما ذكرت وكالة واس. وناشد المسؤول اليمني، المجتمع الدولي “بالضغط على ميليشيا الحوثي بالتوقف عن زراعة الألغام، التي تسببت بكارثة إنسانية كبيرة في اليمن”.

وأشار العقيلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، إلى أن الألغام “لا تزال تشكل تهديدا للسكان ممن زرعت الميليشيا الألغام في مناطقهم، وتمنعهم من العودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية”.

وثمّن مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، جهود المملكة السعودية عبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام “مسام”، في نزع وتطهير بلاده من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية، ولا تزال مستمرة في زراعتها.

يشار إلى أن المرصد اليمني للألغام كان قد أعلن في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، عن سقوط 26 قتيلاً مدنياً و25 جريحاً بينهم نساء وأطفال خلال الربع الأول (يناير- فبراير- مارس) من العام الجاري 2021، في عدد من المناطق الملوثة بالألغام التي زرعها الحوثيون.

وأفاد ان اليمن تصنف اليوم على أنها من أكثر دول العالم تلوثا بالألغام، لافتا إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن أكثر من مليون لغم متعدد المهام زرعها الحوثيون على الطرق العامة والمزارع والمناطق التي تشهد تحركات مدنية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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