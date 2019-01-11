ألغام الحوثيين قتلت المدنيين وبترت أطرافهم وحرمتهم من سبل العيش

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أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” أن الحوثيين زرعوا آلاف الألغام والعبوات المتفجرة يدوية الصنع بين الطرقات والحقول بين محافظتي تعز والحديدة.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم الجمعة إن “الضحايا الرئيسيين الذين طالتهم هذه الأخطار القاتلة لم يكونوا سوى المدنيين الذي تعرضوا للقتل أو فقدان الأطراف أو التشوهات التي ستبقى تلازمهم مدى الحياة”.

ولفتت المنظمة أن الألغام التي زرعها الحوثيون في المناطق الزراعية بين المخا وخطوط القتال تسببت في حرمان السكان المحليين من سبل رزقهم حيث أضحت تلك الحقول مهجورة بعد ان كانت تزرع وتحصد قبل الحرب.

و قالت رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في #اليمن كلير هادونغ: “يعاقب الناس الذين يعيشون هنا عقوبةً مضاعفة. فالألغام لا تنفجر في أطفالهم فحسب، إنما تحرمهم من زراعة حقولهم. فقد فقدوا مصدر دخلهم وكذلك قوت أسرهم”.

وذكرت المنظمة ان “الألغام تخلف أجيالاً من المشوهين وتبعاتٍ لا تقف عند الأسر فحسب إنما تتعداها إلى المجتمع ككل، حيث يرجح أن يصبح ضحاياها أناساً أكثر اعتماداً على المساعدة وأكثر عزلة. كما أنها تجعل من زراعة الحقول وحصادها أمراً مستحيلاً، مما يلحق أضراراً مادية مباشرة على أهالي المنطقة”.

وأشارت “أطباء بلا حدود” إلى إنتاج الحوثيين للألغام والعبوات الناسفة يدوية الصنع على نطاق واسع واستخدامهم ألغاماً مضادة للأفراد والمركبات وألغاماً بحرية، وفقا لتقرير صدر أخيراً عن منظمة Conflict Armament Research المعنية بالتسلح في النزاعات.

وحذرت المنظمة من أن الآلاف والآلاف من المتفجرات ستؤدي إلى تعريض حياة المدنيين في #اليمن إلى خطر على مدى عقود.

ولفتت إلى أن ثلث ضحايا الألغام الواصلين إلى مستشفى مدينة المخا بمحافظة تعز منذ أغسطس 2018 هم من الأطفال حيث تجري طواقم المنظمة عمليات جراحية طارئة على الجرحى المصابين.

وحثت السلطات وكذلك المنظمات المتخصصة على تعزيز عمليات نزع الألغام لخفض عدد الضحايا في المناطق المدنية”، لافتة إلى قلة اللوحات التحذيرية التي تشير إلى وجود عبوات متفجرة والأحجار المطلية باللون الأحمر التي تبين الطرقات الآمنة.

وأضافت المنظمة “كانت فرق أطباء بلا حدود في الفترة بين أغسطس وديسمبر 2018 قد أدخلت وعالجت أكثر من 150 جريحاً نتيجة الألغام والعبوات المتفجرة يدوية الصنع والذخائر غير المتفجرة، علماً أن ثلثهم أطفال كانوا يلعبون في الحقول. وقد أصبحوا معوقين مدى الحياة في مواجهة مستقبل يشوبه الغموض”.