ألف للتعليم الإماراتية تُطلق طرحًا عامًا أوليًا لجمع 515 مليون دولار

تسعى شركة ألف للتعليم المتخصصة في تكنولوجيا التعليم اليوم الثلاثاء إلى جمع نحو 515 مليون دولار من طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وذكرت الشركة في بيان أن النطاق السعري الاسترشادي للطرح يتراوح بين 1.30 درهم إلى 1.35 درهم للسهم، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة قد تصل إلى ما بين 2.48 مليار ونحو 2.57 مليار دولار.

وأوضحت ألف للتعليم أن الشركتين المساهمتين (تيكنوفا للاستثمار) و(كريبتونايت للاستثمار) تعتزمان بيع 1.4 مليار سهم تمثل ما يعادل 20 بالمئة من رأسمال الشركة.

وأضافت أن التداول على أسهم الشركة من المتوقع أن يبدأ في 12 يونيو حزيران.

وتأسست ألف في 2016 وتوفر برامج تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتوفر المنصة خدماتها لنحو 1.1 مليون طالب مسجل وما يقرب من 50 ألف معلم وسبعة آلاف مدرسة، بحسب بيانات حتى نهاية العام الماضي.

ويأتي الطرح العام الأولي لشركة ألف عقب إدراج شركات تعليمية أخرى في المنطقة في السنوات القليلة الماضية منها تعليم القابضة.

وذكرت أمانات القابضة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تدرس خيارات لمنصتها التعليمية تشمل الطرح العام.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)