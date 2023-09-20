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ألمانيا.. أسعار المنتجين تسجل أكبر انخفاض على الإطلاق

منذ 45 دقيقة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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سجلت أسعار المنتجين في ألمانيا أكبر انخفاض على أساس سنوي في أغسطس\آب منذ بدء جمع البيانات في عام 1949، مما عزز الآمال في أن يواصل التضخم انحساره في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي الأربعاء أن أسعار المنتجين انخفضت 12.6 بالمئة على أساس سنوي.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا 12.6 بالمئة.

وبسبب الحرب في أوكرانيا، بلغت الزيادة في أسعار المنتجين في أغسطس\آب 2022 نسبة 45.8 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء التسجيل.

وفي يوليو\تموز، انخفضت أسعار المنتجين ستة بالمئة في أول انخفاض لها منذ أكثر من عامين ونصف العام مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات أنه بالمقارنة مع شهر يوليو\تموز، ارتفعت أسعار المنتجين 0.3 بالمئة في أغسطس\آب.

    المصدر :
  • رويترز

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