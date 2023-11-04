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ألمانيا.. إغلاق مطار هامبورغ بعد عبور مسلح بسيارته من بوابة

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2023 11:41 مساءً
مطار هامبورغ

مطار هامبورغ

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ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أن مسلحا قاد سيارة عبر بوابة بمطار هامبورغ اليوم السبت مما أجبر الموظفين على إغلاق المطار.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة قوله إن ذلك الشخص أطلق النار مرتين في الهواء من سلاح.

وذكر التقرير أن زوجة الرجل قدمت في وقت سابق بلاغا للشرطة عن واقعة خطف أطفال محتملة.

وفي تقرير آخر، ذكرت صحيفة زود دويتشه  تسايتونج أن الاختراق وقع حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشرطة أنه قد يكون هناك طفلان في السيارة.

وأعلن مطار هامبورغ عبر منصة إكس توقف عمليات الإقلاع والهبوط بسبب إجراءات للشرطة الاتحادية.

    المصدر :
  • رويترز

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