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ألمانيا.. ارتفاع الطلبيات الصناعية يتجاوز التوقّعات

منذ 51 دقيقة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا أكثر من المتوقع في أغسطس/ آب، بسبب الزيادة القوية في قطاع تصنيع أجهزة الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الجمعة، إن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت في أغسطس/ آب، 3.9 بالمئة مقارنة بيوليو/ تموز، بعد التعديل لحساب عوامل موسمية وأخرى مرتبطة بالتقويم.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع ارتفاعًا قدره 1.8 بالمئة.

وأظهرت البيانات ارتفاع الطلبيات الجديدة 4.9 بالمئة في الفترة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

    المصدر :
  • رويترز

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