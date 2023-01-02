ألمانيا: الاتصالات مع روسيا مستمرة

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، كريستياني هوفمان، أن ألمانيا تواصل الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا على مختلف المستويات.

وقالت هوفمان: “الحوار والاتصالات مع روسيا مستمرة”، مشيرة إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس وقادة الاتحاد الأوروبي الآخرين يتواصلون مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت: “وعلى مستويات أخرى بالطبع تجري اتصالات. لذلك لا يوجد صمت”.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستيان فاغنر، لإمكانية إجراء مفاوضات حول السلام بين موسكو وكييف.

وأضاف أن “أوكرانيا يجب أن تحدد في ظل أي شروط ومتى وكيف تتفاوض” على السلام مع روسيا.

دعم أوكرانيا متواصل

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد أكد لمواطنيه على ضرورة مواصلة دعم كييف، رغم معاناتهم “خلال التسوق أو في محطة الوقود أو عند دفع فواتير الكهرباء والغاز”، داعيا إياهم للصمود.

وقال شولتس إن “الأوكرانيين يدافعون بشجاعة عن وطنهم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى مساعدتنا. وسنواصل دعم أوكرانيا”، مشيرا إلى أن نهاية “العام الصعب قادمة الآن”.

وأكد أن الألمان يعانون يوميا من آثار الأزمة في أوكرانيا “عند التسوق في السوبر ماركت أو في محطة الوقود أو عند دفع فواتير الكهرباء أو الغاز” وأن هذا “عام الصلابة والقوة”.