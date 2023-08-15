الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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ألمانيا: الانقلاب العسكري في النيجر "انتكاسة"

منذ ساعة واحدة
سفينيا شولتسه

سفينيا شولتسه

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قالت سفينيا شولتسه وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الثلاثاء، أثناء زيارة إلى غرب أفريقيا إن الانقلاب العسكري في النيجر يمثل “انتكاسة من شأنها مفاقمة تحديات التنمية المعقدة في البلاد وفي منطقة الساحل أكثر مما هي عليه”.

وقالت شولتسه في بيان بالنيابة عن تحالف منطقة الساحل “نطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم والاستعادة الكاملة للنظام الدستوري في جمهورية النيجر”.

وتترأس شولتسه الجمعية العامة لتحالف الساحل الذي احتضنت العاصمة نواكشوط جمعيته العامة الرابعة، خلال شهر يوليو المنصرم.

يشار إلى أنه يرتقب أن تبدأ خلال الأيام القريبة المقبلة مفاوضات بين العسكر في نيامي والمجموعة الاقصادة لدول غرب إفريقيا (إكواس) من أجل التوصل إلى حل للأزمة، بعد أن لوحت الأخيرة بالتدخل العسكري، وفرضت عقوبات قاسية على قادة الانقلاب.

وكانت إكواس انتقدت بشدة محاصرة بازوم، ومنع زيارته من قبل طبيبه، أو تواصله مع العالم الخارجي، وأكدت ضرورة العودة إلى مسار الديمقراطية في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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