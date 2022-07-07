ألمانيا: الدول الصغيرة بحاجة إلى تطمينات وسط حرب روسيا وأوكرانيا

وعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن يقدم المجتمع الدولي المساعدة للحيلولة دون أن تؤدي تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا إلى زعزعة استقرار البلدان الأخرى.

وقالت بيربوك متحدثة من جزيرة بالي الإندونيسية، التي يجتمع فيها وزراء خارجية مجموعة العشرين، إنه في حالة السماح بأن تغزو الدول جيرانها، فإن الدول الصغيرة لن تشعر بالأمان.

وأضافت للصحفيين “الأمر، بالنسبة لنا كأوروبيين، ليس مجرد تساؤل بخصوص طريقة التعامل مع الحرب الوحشية في أوكرانيا، لكنه متعلق أيضا بالدفاع عن الحقوق الدولية، وحماية الدول الصغيرة ومتوسطة الحجم”.

ومضت قائلة إن “الدول الصغيرة تراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كان المجتمع الدولي سيقبل بأن تستولي دولة قوية على جارتها.. إذا سمحنا بذلك فلن يكون بمقدور (مواطني) أي بلد صغير أن يناموا آمنين”.