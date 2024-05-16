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ألمانيا.. الشرطة تحظر مجموعة مؤيدة للفلسطينيين وتداهم عقاراتها

منذ 47 دقيقة
الشرطة الألمانية

الشرطة الألمانية

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قال وزير داخلية ولاية نورد راين فستفاليا إن السلطات الألمانية حظرت (الخميس 16-5-2024) مجموعة مؤيدة للفلسطينيين بسبب دعمها المزعوم لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، كما داهمت الشرطة عقارات لمصادرة أجهزة ووثائق.

وقال هربرت رويل إن مجموعة التضامن مع فلسطين في دويسبورج دأبت على ترديد “وجهة نظرها العالمية المعادية لإسرائيل وللسامية، وذلك خلال اجتماعات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأوضح في بيان أن نحو 50 من أفراد الشرطة فتشوا عقارات في الولاية الواقعة شمال غرب ألمانيا وصادروا أجهزة كمبيوتر محمولة وأموالا وهواتف محمولة ووثائق.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مجموعة التضامن مع فلسطين في دويسبورج.

وأضاف الوزير أن المجموعة معروفة لدى السلطات منذ مايو أيار 2023. ونظمت احتجاجا أمام مقر شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة احتجاجا على تسليم أسلحة إلى إسرائيل التي تقاتل حركة حماس في غزة.

وفرضت الحكومة الألمانية العام الماضي حظرا كاملا على أنشطة حركة حماس الفلسطينية التي تصنفها جماعة إرهابية.

وقال ريول إن مكتب حماية الدستور في ولاية نورد راين فستفاليا أوصى بفرض حظر على المجموعة.

    المصدر :
  • رويترز

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