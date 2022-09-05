ألمانيا: القفزة في أسعار الغاز جزء من استراتيجية بوتين

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن القفزة التي حدثت اليوم الاثنين في أسعار الغاز في أوروبا جزء من استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنها النتيجة المقصودة من وقف تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم‭ ‬1.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي اعتيادي إن هناك شهورا صعبة مقبلة، لكن الحكومة تعمل من أجل إضعاف أثر القفزة في أسعار الغاز.

وكانت الشركة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا قد قالت أمس الأحد، إن وضع إمدادات الغاز في ألمانيا آمن حاليا لكنه غير مستقر ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور.

قالت الشركة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا إن وضع إمدادات الغاز في ألمانيا آمن حاليا لكنه غير مستقر ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور.

وذلك مع تمديد شركة غازبروم الروسية وقف شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

وتراجعت روسيا عن الموعد النهائي لاستئناف التدفقات عبر خط الأنابيب والذي كان مقررا اليوم السبت، قائلة إنها وجدت تسربا للنفط في محرك أثناء الصيانة.

وقالت الشركة المنظمة الألمانية في تقريرها اليومي عن وضع الغاز “العيوب التي يزعم الجانب الروسي وجودها ليست سببا فنيا لوقف التدفقات”.