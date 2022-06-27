ألمانيا: المناقشات بشأن حظر استيراد الذهب الروسي مستمرّة

أكّد المستشار الألماني “أولاف شولتس” لمحطة (زد.دي.إف) أنّ المناقشات بشأن حظر استيراد الذهب الروسي مستمرة وسيكون من الضروري إجراؤها مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي.

وأعطى الاتحاد ردًا حذرًا على خطة قدمتها بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا لحظر استيراد الذهب الروسي الذي تم استخراجه أو تكريره حديثا.

في سياق متصل، أفادت “رويترز” ، في وقت سابق، بأنّ الرئيس الأميركي “جو بايدن” ونظراءه في مجموعة السبع سيتفقون على حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا في الوقت الذي يوسعون فيه نطاق العقوبات ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

ووفقا للمصدر، ستصدر وزارة الخزانة الأميركية قرارا بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 28 حزيران، في خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب.

وتنتج روسيا نحو عشرة بالمئة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط الذي أسفر عن مقتل أو إصابة الآلاف.

الى ذلك، تعتبر ألمانيا أن تأثير العقوبات على روسيا يزداد مع الوقت اذ أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف روسيا بسبب غزوها أوكرانيا تحقق التأثير المطلوب، موضحًا أن زيادة التضخم تضر الاقتصاد الروسي بقوة أكبر مقارنة مع الغرب.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي دوري في برلين الجمعة “تأثير العقوبات يزداد مع الوقت”.

وتبنى الاتحاد الأوروبي ست حزم من العقوبات ضد روسيا وروسيا البيضاء منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 شباط، لكن عدة قطاعات، من بينها الغاز، لم تمتد إليها العقوبات بشكل كبير حتى الآن، في وقت تتجنب فيه حكومات الاتحاد الأوروبي الإجراءات التي يمكن أن تلحق ضررًا باقتصاداتها أكثر من الاقتصاد الروسي.