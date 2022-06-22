ألمانيا: الناتو سيدعم ليتوانيا في خلافها مع روسيا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، أن الحلفاء في حلف الناتو متأكدون أنه لن يترك أحد في الحلف بمفرده في مواجهة التهديد.

وردا على سؤال حول التوتر بين روسيا وليتوانيا بسبب حظر الترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية وتقييم برلين لهذا الوضع، قالت لامبريخت خلال كلمة ألقتها في البوندستاغ، الأربعاء الواقع في 22 حزيران: “الوضع في ليتوانيا بهذا الشأن أننا كحلف أعلنا بوضوح أننا ندعم الجانب الشرقي بشكل حيوي.

وتابعت: “عملنا بشكل سريع للغاية، وقمنا بتعزيز وحداتنا ليس فقط بالعسكريين بل الأسلحة الضرورية والمعدات. من المهم جدا بالنسبة لنا أن يثق كل حليف لنا بأننا نقف إلى جانب بعضنا البعض وأن يعتمد على أنه لن يترك أحد في الحلف بمفرده”.

وسبق أن أبلغت سكك الحديد الليتوانية، سكك الحديد لمقاطعة كالينينغراد بوقف ترانزيت عدد من البضائع التي تشملها العقوبات الأوروبية إلى المقاطعة الروسية ابتداء من 18 حزيران الحالي.

من جهتها، رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ليتوانيا التي اتخذت هذا القرار، تتصرف بشكل عدواني وتجازوت الخطوط الودية.