ألمانيا: انتشار الدعاية الموالية لروسيا في النيجر بعد الانقلاب

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة، أنّ انتشار الدعاية الموالية لروسيا ازداد في النيجر، منذ أن أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً الشهر الماضي.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي دوري في برلين، قال المتحدث إنّ حملة تضليل جارية وتم توزيع الأعلام الروسية في النيجر خلال الأيام القليلة الماضية.

يأتي ذلك في وقت قال الكرملين اليوم الجمعة، إنه من غير المرجح لأي تدخل في شؤون النيجر من قوى خارج المنطقة مثل الولايات المتحدة، أن يحسن الوضع بعد الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وكان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يرد على سؤال حول مطالبة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم بتدخل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره لإعادة النظام الدستوري في بلاده.

وقال بيسكوف للصحافيين: “من غير المرجح أن يسفر تدخل قوى من خارج المنطقة عن تغيير الوضع للأفضل”.

وأضاف: “نراقب الوضع عن كثب، يساورنا القلق بشأن حالة التوتر في النيجر، ولا نزال نرغب في عودة سريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي من دون تعريض حياة الناس للخطر”.