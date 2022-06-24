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ألمانيا: تأثير العقوبات على روسيا يزداد مع الوقت

منذ 3 دقائق
العقوبات على روسيا تتواصل

العقوبات على روسيا تتواصل

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أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف روسيا بسبب غزوها أوكرانيا تحقق التأثير المطلوب، موضحًا أن زيادة التضخم تضر الاقتصاد الروسي بقوة أكبر مقارنة مع الغرب.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي دوري في برلين الجمعة “تأثير العقوبات يزداد مع الوقت”.

وفرضت الدول الأوروبية مجموعة من العقوبات الشديدة على موسكو منذ بدء الغزو منذ 24 شباط الماضي، استهدفت القطاعات المالية والاقتصادية. واعتمدت أوروبا حظرًا جزئيًا للنفط الروسي، استعدادًا للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية بشكل كامل في السنوات المقبلة.

في السياق، أظهرت مسودة وثيقة أن زعماء الاتحاد الأوروبي يعملون للحفاظ على الضغط على روسيا في قمتهم بأن يتعهدوا بالمزيد من العمل بشأن العقوبات، وأن يكون الذهب من بين الأرصدة التي قد يتم استهدافها في جولة جديدة محتملة من العقوبات.

وتبنى الاتحاد الأوروبي ست حزم من العقوبات ضد روسيا وروسيا البيضاء منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 شباط، لكن عدة قطاعات، من بينها الغاز، لم تمتد إليها العقوبات بشكل كبير حتى الآن، في وقت تتجنب فيه حكومات الاتحاد الأوروبي الإجراءات التي يمكن أن تلحق ضررًا باقتصاداتها أكثر من الاقتصاد الروسي.

وطبقا لأحدث صيغة مسودة لقراراتهم الختامية تاريخها 20 حزيران اطلعت عليها رويترز، سيقول زعماء الاتحاد الأوروبي في نهاية قمتهم الدورية : “سيستمر العمل بشأن العقوبات بما في ذلك تعزيز تطبيقها ومنع التحايل عليها”.

    المصدر :
  • رويترز

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