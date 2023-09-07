ألمانيا تؤيد انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين

قال مسؤول حكومي ألماني الخميس إنه من غير الواضح إذا كانت قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الهند سينتج عنها دعوة الاتحاد الأفريقي للانضمام إلى المجموعة لكن ألمانيا تؤيد حدوث ذلك.

تتألف مجموعة العشرين، التي سيجتمع أعضاؤها في الهند بعد أيام، من أكبر اقتصادات العالم كما أنها تضم الاتحاد الأوروبي بصفته العضو العشرين.

هذا وقالت بلومبرج نيوز، الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة إن مجموعة دول العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الأفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية “المنظمة الدولية المدعوة”.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال قمة تعقد في الهند في غضون أيام.

مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء، لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي.