ألمانيا تتراجع عن قرارها.. لا لإيقاف العزل الإجباري بعد الاصابة بكورونا

بينما تواجه الصين تفشّيًا لفيروس كورونا هو الأقوى في البلاد منذ بدء الجائحة في أواخر عام 2019، تتجه معظم الدول الى تخفيف القيود وحتى الغائها ضمن اطار سياسة التعايش مع المرض.

غير أنّ ألمانيا، على ما يبدو، لن تذهب بعيدًا في الغاء القيود تخوّفًا من زيادة اضافية في اعداد الاصابات في البلاد، اذ أعلن وزير الصحة الألماني “كارل لوترباخ” اليوم الأربعاء، أنّ ألمانيا لن توقف العزل الإجباري لمعظم من أصيبوا بمرض كوفيد-19، متراجعا عن سياسته بعد مخاوف من أن رفع قيود العزل الصحي قد يشير إلى أن الجائحة انتهت.

وفي تصريح على تويتر قال الوزير: “فيروس كورونا ليس نزلة برد. لذا يتعين استمرار العزل بعد الإصابة”، معتبرًا أنه أخطأ باقتراح إنهاء العزل الإجباري.

وظهرت فكرة إنهاء الحجر الصحي، باستثناء للأطقم الطبية، بعد زيادة الإصابات في الأسابيع الماضية، مما أثر على العاملين في المستشفيات وغيرها من أماكن العمل.

وقال لوترباخ إنه قدم هذا الاقتراح بهدف تخفيف العبء عن عاتق السلطات الصحية التي تضطر لإصدار أمر بالحجر الصحي والعزل. لكنه ذكر اليوم الأربعاء أنه أرسل إشارة خاطئة بأن الجائحة انتهت والخطر انقضى.

خلال مؤتمر صحفي، تراجع الوزير الألماني عن اقتراحه قائلا: “هذا ليس هو الوضع”، مشيرا إلى أن الوفيات بالمرض لا تزال تتجاوز 300 يوميا.

ولن يكون المخالطون لشخص مصاب ملزمين بالحجر الصحي بدءا من الأول من أيار، لكن السلطات تحثهم بشدة على فعل ذلك.

وتراجعت الإصابات اليومية، حيث سجلت ألمانيا 214985 إصابة جديدة اليوم الأربعاء أي ما يقل بنحو 20 بالمئة عن الأسبوع الماضي.

وتجاوز إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 22 مليونا في حين بلغت الوفيات 130708.

هذا وتعرّض لوترباخ لانتقادات بسبب تراجعه عن سياسته، لكنه قال اليوم الأربعاء إنه لن يستقبل.

وقال إنه يتوقع موافقة البرلمان على تشريع غدا الخميس يلزم من تجاوزت أعمارهم 60 عاما بالتطعيم بحلول الأول من أكتوبر تشرين الأول، مما يترك المجال مفتوحا بخصوص إلزام الأصغر سنا بالتطعيم في وقت لاحق.