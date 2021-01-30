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ألمانيا تتسلم 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا

30 - يناير - 2021
ألمانيا تعلن موعد التطعيم ضد كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا

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تواصل السلطات الصحية الألمانية مرحلة تأمين المزيد من جرعات لقاحات كورونا ، لتتمكن من تطعيم جميع السكان حسب الخطة التي تم وضعها.

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، السبت، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الولايات الألمانية ستتسلم 5 ملايين جرعة إضافية على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا بحلول 22 فبراير/ شباط المقبل، بحسب بيانات الشركات المصنعة “بيونتيك” و”موديرنا” و”آسترازينيكا”.

وتحدث وزير الصحة، ينس شبان، عبر “تويتر” عن أنباء طيبة عقب بداية صعبة.

ووفقا للوزارة، تسلمت ألمانيا أكثر من 3.5 مليون جرعة لقاح، وتم تطعيم 2.2 مليون فرد منذ بدء حملة التطعيم قبل 5 أسابيع.

وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات بسبب بطء سير حملة التطعيم.

وقال شبان في برلين، الجمعة: “كانت بداية حملة التطعيم صعبة”، مضيفا أن اللقاحات المتوفرة أقل من طلبات الاتحاد الأوروبي.

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